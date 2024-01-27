اقرأ غدًا في «البوابة»| الأربعاء.. اجتماع طارئ بمجلس الأمن بعد قرار «العدل الدولية»

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأحد 28 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الأربعاء.. اجتماع طارئ بمجلس الأمن بعد قرار «العدل الدولية»

.. وفلسطين تطالب بعقد دورة غير عادية للجامعة العربية لمناقشة القرار

برق ورعد وأمطار.. تحذير لأهالى غزة من كتل هوائية قطبية

منظمة التحرير: وقف دعم «الأونروا» سبب مخاطر سياسية وإنسانية

السيسى يوجه برفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعى فى مصر

هجوم بالمسيرات على قاعدة «حقل العمر» الأمريكية فى سوريا

مقتل 9 دواعش فى الفلبين.. والبحث عن 3 متورطين فى هجوم القداس