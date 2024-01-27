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السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة»| الأربعاء.. اجتماع طارئ بمجلس الأمن بعد قرار «العدل الدولية»

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأحد 28 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الأربعاء.. اجتماع طارئ بمجلس الأمن بعد قرار «العدل الدولية»

.. وفلسطين تطالب بعقد دورة غير عادية للجامعة العربية لمناقشة القرار

برق ورعد وأمطار.. تحذير لأهالى غزة من كتل هوائية قطبية 

منظمة التحرير: وقف دعم «الأونروا» سبب مخاطر سياسية وإنسانية

السيسى يوجه برفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعى فى مصر

هجوم بالمسيرات على قاعدة «حقل العمر» الأمريكية فى سوريا

مقتل 9 دواعش فى الفلبين.. والبحث عن 3 متورطين فى هجوم القداس

البوابة العدل الدولية مجلس الأمن إجتماع طارئ فلسطين الأونروا السيسي