المقاولون العرب يهنئ منتخب اليد بلقب أفريقيا والتأهل لأولمبياد باريس

تقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص التهنئة للشعب المصري ومنتخب مصر لكرة اليد والقائمين على اتحاد اليد المصري بحصول منتخب مصر لكرة اليد على بطولة الأمم الأفريقية وتأهله لأولمبياد باريس بعد أداء متميز ومشرف على مدار البطولة والفوز المستحق باللقب، متمنيا التوفيق فيما هو قادم ولكل المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب.

وتوج منتخب مصر لكرة اليد ببطولة أفريقيا بعد الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة ٢٩- ٢١ في المباراة التى جمعتهما منذ قليل في نهائي البطولة التي استضافتها القاهرة، وتأهل رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس ٢٠٢٤.

وحقق مصر اللقب التاسع في تاريخه والثالث على التوالي ليقترب من تونس صاحب الأعلى فوزا بالبطولة بعشر ألقاب.

وفرض فراعنة اليد سيطرتهم على مجريات الأمور منذ البداية رغم شراسة منتخب الجزائر الذى تسلح باللاعبين الشباب، إلا أن منتخب الفراعنة استطاع الهيمنة على الشوط الأول.

وحافظ على فارق الاهداف ليفوز بنتيجة اللقاء .

بدأ منتخب مصر مشواره في النسخة الحالية كالتالي:

الفوز علي غينيا بنتيجة ١٥/٣٣

الفوز على الكونغو برازافيل بنتيجة ١٩/٣٤

الفوز على الكاميرون بنتيجة ١٦/٣٥

الدور ربع النهائي

الفوز على أنجولا بنتيجة ٢٥/٣٧

نصف النهائي

الفوز على تونس بنتيجة ٢٥/٣٠، قبل الفوز في لقاء اليوم.

وحصل منتخب تونس على المركز الثالث ومنتخب الرأس الأخضر على رابع البطولة الأفريقية.

وتنص لائحة البطولة على تأهل المنتخب المتوج بالبطولة، ويتأهل أول ٥ منتخبات إلى بطولة العالم المقبلة التي تقام بتنظيم مشترك بين النرويج والدنمارك وكرواتيا.