أمم أفريقيا 2023.. موعد مباراة منتخب المغرب ضد جنوب أفريقيا

تختتم منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بمباراة منتخب المغرب ضد جنوب أفريقيا، التي تقام على ملعب لاورينت بوكو في مدينة سان بيدرو.

تأهل المنتخب المغربي إلى دور ثمن النهائي من أمم أفريقيا 2023 على صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

بينما بلغ منتخب جنوب أفريقيا هذا الدور، بعدما حل وصيفًا بالمجموعة الخامسة وفي رصيده 4 نقاط، بالتساوي مع ناميبيا صاحب المركز الثالث، الذي تأهل أيضًا لدور الستة عشر ضمن أفضل ثوالث بدور المجموعات.

استهل منتخب أسود الأطلس، مشواره في البطولة باكتساح تنزانيا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، فيما فاز على زامبيا بهدف للا شئ.

أما منتخب الأولاد، خسر في أول مباراة بدور المجموعات من مالي بهدفين دون رد، وحقق فوزًا عريضًا على ناميبيا برباعية نظيفة، ثم اختتم الدور الأول بالتعادل السلبي أمام تونس.

موعد مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا

تقام مباراة منتخب المغرب ضد جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 يناير 2024، وتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في ختام منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.