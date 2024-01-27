هاري كين يقود بايرن ميونخ لتخطي أوجسبورج وتصدر الدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا مثيرًا على نظيره أوجسبورج، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب إمبولس أرينا، في إطار منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الألماني.

افتتح بايرن ميونخ التسجيل عن طريق أليكسندر بافلوفيتش في الدقيقة 23، قبل أن يُضاعف ألفونسو ديفيز النتيجة في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني، قلص إرميدين ديميروفيتش الفارق لأوجسبورج في الدقيقة 52، لكن هاري كين أعاد الفارق إلى هدفين في الدقيقة 58.

قبل نهاية المباراة بدقائق، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لأوجسبورج، سجل منها ديميروفيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

بدأ بايرن ميونخ المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: رافائيل جوريرو، إيريك داير، ألفونسو ديفيز

وسط الملعب: أليكسندر بافلوفيتش، ليون جوريتسكا، ليروي ساني، جمال موسيالا، كينجسيلي كومان

خط الهجوم: هاري كين

بهذ الفوز، يرفع بايرن ميونخ رصيده إلى 47 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن باير ليفركوزن المتصدر، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند 21 ليحتل المركز الثاني عشر.

تُعد هذه المباراة مهمة بالنسبة لبايرن ميونخ في سعيه للحفاظ على لقب الدوري الألماني، حيث ساعد الفوز على أوجسبورج في الضغط على باير ليفركوزن المتصدر ورفع معنويات الفريق قبل مواجهة بوروسيا منشنجلادباخ في الجولة القادمة.