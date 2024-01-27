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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا 2023.. أنجولا تتقدم على ناميبيا 2-0 في الشوط الأول

أنجولا
أنجولا
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تقدم منتخب أنجولا، على نظيره الناميبي، بهدفين دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات دور الـ١٦، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

نجح المتتخب الأنجولي في التقدم، بهدف اللقءاء الأول، عن طريق جيلسون دالا في الدقيقة 38 وعاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 42.

يقود مابلولو، هجوم منتخب أنجولا، في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيبلو.

خط الدفاع: تو كارنيرو - جاسبار - جواكيم بالانجا - إيدي أفونسو.

خط الوسط: فريدي - إستريلا - برونو باز.

خط الهجوم: جلبيرتو - كريستوفر مابولولو - دالا جيلسون.

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