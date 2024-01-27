السيسي: منتخب مصر لكرة اليد نموذج للنجاح والبقاء على القمة

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي منتخب اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة التاسعة، وقال الرئيس السيسي: "أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤، مشيداً بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني، حيث أصبح منتخب مصر لكرة اليد نموذجاً للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة.

وأعرب الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات، من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم.

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، فوزًا مستحقًّا على نظيره منتخب الجزائرفي المباراة التي جمعت بينهما اليوم في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بنتيجة (29-21 ) المقامة حاليًّا في مصر.

وقدم المنتخب الوطني أداءً مميزًا في المباراة، وتألق عدد كبير من اللاعبين أبرزهم كريم هنداوي حارس المرمى، وعلي زين، ويحيى الدرع .

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني هو حامل لقب البطولتين الماضيتين في نسختي 2020 و2022 على حساب كل من تونس والرأس الأخضر على الترتيب.