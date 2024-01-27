عقب زيارته مناطق سياحية وأثرية.. محافظ الفيوم يستقبل سفير تونس

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، وحرمه، على هامش زيارتهما لعدد من المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور معتز عبد الفتاح مدير السياحة بالمحافظة.

خلال اللقاء، استعرض محافظ الفيوم، جهود الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف القطاعات، مشيراً الى محوري البنية الأساسية والتمكين الاقتصادي، ضمن خطط تطوير الريف المصري، كما ألقى الضوء على خطط المحافظة للترويج السياحي للمناطق السياحية والأثرية التي تتفرد بها، وجهود تطوير قرية تونس كونها أحد المزارات السياحية المهمة على ساحل بحيرة قارون.

كما استعرض المحافظ، عدداً من المقومات السياحية والأثرية بالمحافظة، وما تتمتع به من بيئات طبيعية متفردة، وكذا الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها الفيوم، وجهود المحافظة في فتح منافذ تسويقية جديدة لأرباب هذه الحرف، لإتاحة المزيد من فرص العمل والنهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بهذه الحرف والصناعات.

ولفت إلى سعي المحافظة الدؤوب لتغيير مفهوم زيارة اليوم الواحد للفيوم، لتكون عدة أيام، وتنمية الوعي السياحي والأثري للمصريين والأجانب، بالأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية تونس، عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، مثمناً الاستقبال الحافل وكرم الضيافة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واشاد بجهود الدولة المصرية في تنمية الريف المصري.

كان السفير محمد بن يوسف، سفير تونس، وحرمه، قد تفقدا اليوم خلال زيارتهما لمحافظة الفيوم، متحف الكاريكاتير، ومدرسة تعليم صناعة الفخار بقرية تونس، وشلالات وادي الريان، وجبل المدورة، إضافة إلى معبد قصر قارون الأثري.

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