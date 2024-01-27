منتخب مصر يتوج بطلا لكأس أفريقيا لليد على حساب الجزائر

توج منتخب مصر لكرة اليد ببطولة أفريقيا بعد الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة ٢٩- ٢١ في المباراة التى جمعتهما منذ قليل في نهائي البطولة التي استضافتها القاهرة، وتأهل رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس ٢٠٢٤.

وحقق مصر اللقب التاسع في تاريخه والثالث على التوالي ليقترب من تونس صاحب الأعلى فوزا بالبطولة بعشر ألقاب.

وفرض فراعنة اليد سيطرتهم على مجريات الأمور منذ البداية رغم شراسة منتخب الجزائر الذى تسلح باللاعبين الشباب، إلا أن منتخب الفراعنة استطاع الهيمنة على الشوط الاول.

وحافظ على فارق الاهداف ليفوز بنتيجة اللقاء .

بدأ منتخب مصر مشواره في النسخة الحالية كالتالي:

الفوز علي غينيا بنتيجه ١٥/٣٣

الفوز علي الكونغو برازافيل بنتيجه ١٩/٣٤

الفوز علي الكاميرون بنتيجه ١٦/٣٥

الدور ربع النهائي

الفوز علي انجولا بنتيجه ٢٥/٣٧

نصف النهائي

الفوز علي تونس بنتيجه ٢٥/٣٠، قبل الفوز في لقاء اليوم.

وحصل منتخب تونس على المركز الثالث و منتخب الرأس الأخضر على رابع البطولة الافريقية.

وتنص لائحة البطولة على تأهل المنتخب المتوج بالبطولة و يتأهل اول ٥ منتخبات إلى بطولة العالم المقبلة والتي تقام بتنظيم مشترك بين النرويج والدنمارك وكرواتيا.