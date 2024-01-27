أمانة الحوار الوطني: انتخابات المحليات استحقاق دستوري تلتزم الدولة بتنفيذه

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الاقتصاد المصري يتميز بأنه اقتصاد متنوع، وبه العديد من الزوايا.

جاء ذلك فى ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وذلك علي هامش معرض الكتاب بعنوان "الحصاد الوطني المستمر".

وأوضح "فوزي" أن الحوار الوطني طرح تصورًا انتخابيًا للمحليات، وقامت الحكومة بإعلان تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة النظام الانتخابي الخاص بالمجالس المحلية.

وأضاف : "المحليات مدرسة تعلم الناس المسئولية، وتوفر الوقت والجهد على المشرعين في مجلس النواب والشيوخ، وتعطي أفضل مردودية لإنفاق المال العام في مناطق غير قريبة من مركز مصر.

وتابع فوزى : "المحليات الاستحقاق الدستوري الأخير الذي ستلتزم الدولة المصرية بتنفيذه، كما نفذت الاستحقاقات الدستورية السابقة".