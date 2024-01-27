أول رخصة قيادة نسائية في مصر لشقيقة ملك القطن أحمد فرغلي باشا

هذه صورة لواحدة من أولى رخص القيادة للسيدات في مصر والمسجلة باسم السيدة عباسية أحمد فرغلي، وهي أخت محمد أحمد فرغلي باشا ملك القطن.

تعرض الرخصة بشكل واضح اسم المالك وعنوانه وجنسيته ورقم الرخصة وتاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية، ومن الجدير بالذكر أن السيدة عباسية أحمد فرغلي باشا تنحدر من عائلة ثرية ترجع أصولها إلى مدينة أبو تيج بصعيد مصر.

وهي أخت محمد أحمد فرغلي صاحب شركة فرغلي أكبر وأنجح شركة قطن في تاريخ مصر. ولد محمد أحمد فرغلي باشا في عائلة ثرية بمدينة أبو تيج في صعيد مصر، وتلقى تعليمه الابتدائي في المدرسة اليسوعية الفرنسية ثم التحق بكلية فيكتوريا.

بعد ذلك، سافر إلى إنجلترا والتحق بكلية لندن للاقتصاد، إلا أنه اضطر للعودة إلى مصر بسبب مرض والده وتولى إدارة أعماله، أنشأ مزرعة للماشية بالقرب من المنصورة، ولكن بسبب مرض والده اضطر إلى التخلي عنها أيضًا، ثم بدأ في المغامرة بصناعة تصدير القطن، التي كان الأجانب يهيمنون عليها في ذلك الوقت.

وبموافقة والده الذي توفي عام 1927، تكبد خسائر في أول صفقة تصدير له، لكنه أصبح في غضون 10 سنوات أكبر مصدر للقطن المصري، حيث صدر ما يقرب من ربع القطن المصري، وفي عام 1935 تم انتخاب فرغلي باشا كأول ممثل مصري لبورصة الإسكندرية ومنح لقب باشا في عهد أحمد فؤاد الأول، ثم حصل في عام 1941 على لقب باشاو في عهد فاروق الأول فرغلي.

واجه أزمات مالية كبيرة بسبب تقلبات أسعار القطن في الأسواق العالمية، إلا أنه تمكن دائماً من التغلب على هذه الأزمات وواصل مسيرته الناجحة حيث أصبح أحد المساهمين الرئيسيين في العديد من الشركات وعمل كعضو في مجلس إدارة البنوك والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.

وتوسعت شركته "شركة فرغلي بالإسكندرية" بشكل كبير، وحققت أرباحًا فلكية في ذلك الوقت تجاوزت المليون جنيه سنويًا، ثم جاءت الأزمة الكبرى، أو بالأحرى الظلم الكبير، بعد عام 1952م، عندما تم تأميم شركته، لكنه رفض مغادرة مصر رغم العروض الكبيرة التي قدمته له إنجلترا للاستفادة من خبرته.