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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

محمود فوزي: المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستشهد اهتمامًا كبيرًا بالاقتصاد

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
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قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار يحظى بدعم كبير من الرئيس السيسي، وفي وقت قريب سيتم عقد اجتماع مع مجلس الأمناء لوضع خطة المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستشهد اهتماما كبيرا بالاقتصاد.
 جاء ذلك بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وذلك علي هامش معرض الكتاب بعنوان "الحصاد الوطني المستمر".

وأوضح المستشار محمود فوزي، أنه لا يوجد صوت في مصر الآن يعلو فوق صوت الشباب، وأن الرئيس السيسي أولى الشباب اهتمامًا واضحًا منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، وأعطى لهم العديد من الفرص.

المستشار محمود فوزي الحوار الوطني تنسيقة شباب الاحزاب