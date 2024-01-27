طول عمرنا عندنا أزمة دولار.. جمعية المصدرين تضع روشتة لحل أزمة الدولار في مصر.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى النجاري نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، أن مصر تعاني من فجوة بين الصادرات والواردات منذ قديم الزمن، وكل فترة زمنية معينة يتم تعويم الجنيه وفقا لمعطيات المرحلة، وعند التعويم يكون هناك دولار في الجهاز المصرفي، مردفًا: «طول عمرنا عندنا مشكلة في الدولار، ظهرت دلوقتي ليه».

وقال النجاري خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن هناك أسبابا رئيسية لجلب العملة، من خلال استقرار سعر الصرف في الداخل، بالإضافة إلى فتح الباب للاستثمار.

وتابع: لابد من استقرار سعر الصرف على المستوى الداخلي، حتى يكون هناك رغبة من المستثمرين للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى وضع برامج استثمارية محفزة.

وأوضح النجاري، أن إنشاء خط ملاحي سريع لنقل الصادرات والواردات بين مصر وإيطاليا، سيكون له العديد من النتائج على الاقتصاد المحلي.

وأكمل : هناك العديد من العوائق التي تحيط بالاقتصاد الوطني، مثل الديون، مؤكدًا أنه حال قدرة مصر على خفض فوائد الديون وتقسيطها سيكون له أثر إيجابي كبير على الجنيه.