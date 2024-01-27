لماذا رفض الرئيس السيسي اتصال نتنياهو؟.. أستاذ علوم سياسية يوضح

أكد الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الاتصال الذي جمع الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي، تطرق للحديث عن هدنة إنسانية جديدة لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال جمال سلامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن هناك توترا في العلاقات بين مصر وإسرائيل، خاصة حول المعلومات المغلوطة التي نشرها مسئولين إسرائيليين عن محور صلاح الدين، بالإضافة إلى أكاذيب إسرائيل عن دخول المساعدات وتعنت مصر في دخولها.

وتابع: رفض الرئيس السيسي لاتصال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دليل على توتر العلاقات بين مصر والكيان الإسرائيلي، خاصة حول رغبة إسرائيل بالسيطرة على محور فيلادليفا.

وأشار جمال سلامة إلى أن صيغة محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل لم يرتق إلى المستوى المطلوب، وكان من المتوقع أن يكون هناك حكم لوقف إطلاق النار بصورة فورية في غزة ولكن هذا لم يصدر من المحكمة.

ولفت سلامة إلى أن قرار محكمة العدل الدولية معنوي وليس له دلالة سياسية على أرض الواقع، كما أن إسرائيل رحبت بقرار المحكمة نظرا لضعفه.