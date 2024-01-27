داعية إسلامي يكشف عن أوجه الصدقة

قال الشيخ محمد علي العجمي، الداعية الإسلامي، إن الإنفاق والصدقة ليست بالمال فقط، فالله سبحانه وتعالى عندما تحدث فى القرآن عن الإنفاق، قال "أنفقوا مما رزقناكم"، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ".

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الإنسان لديه ما يسمى بـ"زكاة النعم"، فكلما أنعم الله به على الإنسان سواء علم أو خبرة فى عمل معين، يمكن أن يزكى بها، مثل الطبيب زكاة نعمه إنه يعالج المحتاجين، الصدقة تدفع البلاء، نعم لو عندك مصيبة، تدفع البلاء".

وأوضح أنه عندما تدفع الصدقة، وكل مال يدخل لك تخرج جزء منه لوجه الله، فتجد مريضا يحتاج علاج، أو فقير يحتاج طعام، فكل هذا يرفع عنك البلاء ويخفف عنك الذنوب والمعاصي، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم".