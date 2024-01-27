بطولة أفريقيا لكرة اليد.. مصر تتقدم على الجزائر في الشوط الأول لنهائي البطولة

تقدم منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الجزائر بنتيجة ١٧-١٠ في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في نهائي بطولةأفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها القاهرة على صالة استاد القاهرة الدولي والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.

وفرض فراعنة اليد سيطرتهم على مجريات الأمور منذ البداية رغم شراسة منتخب الجزائر التى تتسلح باللاعبين الشباب، إلا أن منتخب الفراعنة استطاع الهيمنة على الشوط الأول.

وبدأ منتخب مصر مشواره في النسخة الحالة كالتالي:

الفوز علي غينيا بنتيجه ١٥/٣٣

الفوز علي الكونغو برازافيل بنتيجة ١٩/٣٤

الفوز على الكاميرون بنتيجة ١٦/٣٥

الدور ربع النهائي

الفوز علي أنجولا بنتيجة ٢٥/٣٧

نصف النهائي

الفوز على تونس بنتيجة ٢٥/٣٠