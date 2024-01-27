الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام فياريال

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فياريال، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم السبت، نظيره فياريال على ملعب مونتجويك، حيث ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هجوم البلوجرانا أمام الغواصات الصفراء، رفقة البرتغالي جواو فيليكس، والشاب لامين يامال.

ويعاني البرسا قبل مواجهة اليوم، من الغيابات التي ضربت الفريق؛ بسبب الإصابة التي لحقت بالظهير الأيسر أليخاندرو بالدي وسيرجي روبيرتو.

ويحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الرابع عشر وفي رصيده 20 نقطة.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - هيكتور فورت

خط الوسط: فرينكي دي يونج - أوريول روميرو - إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.