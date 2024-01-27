"خطة النواب" تطالب بوقف تصدير بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم الحالي

قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنها استقبلت شكاوى واستغاثات من موردي بطاطس التصنيع بسبب انخفاض إنتاج مصر من أصناف بطاطس التصنيع عن السنة الماضية مما قلل العرض في السوق وبالتالي أثر على ارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بشكل كبير، بالاضافة لارتفاع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.

وأضافت الجزار، في برنامج «خط أخضر» للإعلامية فاطمة أنور على «التلفزيون المصري»، أنها تقدمت بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة والسيد سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع فورا حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م.

وتابعت: «استغلت شركات التصدير ذلك عرضت على المزارعين أسعار أعلى بكثير من سعر التعاقد عليها بين موردين مصانع رقائق البطاطس والمزارعين لزراعتها لصالح تنفيذ العقود الموقعة بينهم مما أدى لحالة إرتباك كبيرة بالسوق وخلافات بين الموردين والمزارعين ووصل الأمر لعدم قدرة الموردين على منافسة الأسعار المقدمة من شركات التصدير للمزارعين مما أثر سلبًا على قدرة قدرتهم على الوفاء بعقودهم مع مصانع رقائق البطاطس، وبالتالي التأثيرعلى الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية من منتجات المصانع».

وطالبت الجزار بإحالة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والزراعة بمجلس النواب واستدعاء وزراء التجارة والصناعة والزراعة وإستصلاح الأراضي وإستصدار قرار إحترازي وعاجل بوقف تصدير بطاطس التصنيع حتي إنتهاء الموسم الحالي في 31مارس لخطورة إستمرار التصدير وأثره على غلق مصانع البطاطس وتشريد الآلاف من العاملين في المصانع وفي الشركات الموردة لبطاطس التصنيع.