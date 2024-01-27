تشريح جثة طفل قتل على يد والده في دار السلام

أمرت نيابة دار السلام، بعرض جثة طفل قتل على يد والده، على الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

كما أمرت بحبس المتهم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الضرب المفضي إلي الموت. تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من سيدة بوفاة ابنها وعمره 5 سنوات، أثناء اللهو بالدراجة الهوائية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين عدم صحة أقوال الأم، وأن وراء الواقعة والد الطفل سباك حيث قام بالتعدي عليه بالضرب مما تسبب فى موته بسبب شغب الطفل.

وبررت الأم فعلتها لعدم رغبتها فى خسارة ابنها وزوجها فى وقت واحد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.