روسيا تصدر 76 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الدول الصديقة في 2023

أعلنت نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، اليوم السبت، أن روسيا قامت بتصدير 76 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الدول الصديقة خلال عام 2023.

وأوضح سوروكين أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى السوق المحلية في روسيا بلغت 501 مليار متر مكعب خلال عام 2023.

وحول إنتاج النفط الروسي، أوضح سوروكين أن التأثير التراكمي للميزانية الروسية من اتفاق أوبك+ بحلول نهاية 2023، ستتراوح قيمته بين 20 إلى 30 تريليون روبل (ما يعادل بين 222 إلى 334 مليار دولار)، مضيفا أن صادرات النفط الروسي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2023 بلغت 193 مليون طن.

صادرات الكهرباء الروسية إلى الصين تتراجع

ومن جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم الشركة الروسية لتوريد واستيراد الكهرباء "إنتر" (Inter RAO) ألكسندرا بانينا، إن صادرات روسيا إلى الصين من الكهرباء بلغت 3.1 مليار كيلووات في الساعة خلال العام الماضي، بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 4.6 مليار كيلووات في الساعة في 2022.

وأشارت بانينا في تصريحات على هامش يوم الطاقة بمعرض روسيا الدولي، إلى أن الصادرات الروسية من الكهرباء تأثرت بالقيود التي فرضتها الشركة الروسية للكهرباء في النصف الثاني من عام 2023 بسبب العجز في المياه بمنطقة الشرق الأقصى، وارتفاع معدلات الحوادث أثناء نقل الكهرباء، وزيادة استهلاك الكهرباء.

غازبروم نفت تخطط لزيادة إنتاج الهيدروكربونات في 2024

وعلى جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم نفت" الروسية ألكسندر ديوكوف، إن الشركة تخطط لزيادة إنتاج الهيدروكربونات في عام 2024، لكن إنتاج النفط سيعتمد على الحصة التي سيتم تحديدها بموجب قرار أوبك + لروسيا.

وأضاف ديوكوف أنه "في العام الماضي، قمنا بزيادة حجم الإنتاج، ونخطط لفعل الشيء نفسه هذا العام، لكن بالنسبة للنفط، فكل شيء سيعتمد على الحصة التي ستحددها أوبك+ لروسيا".

وأوضح ديوكوف في تصريحات للصحفيين على هامش يوم الطاقة في معرض روسيا الدولي، أن شركة غازبروم تخطط للحفاظ على حجم برنامج الاستثمار في النفط للعام الحالي عند مستويات 2023.

وأشار أيضًا إلى أن شركة غازبروم الروسية تعتزم مواصلة شحن النفط على طول طريق بحر الشمال في عام 2024، حيث أصبحت كفاءة هذا الطريق أفضل بشكل متزايد، ما يساهم في تقليل وقت التسليم، وتخفيض تكاليف النقل.