رئيس الوزراء يدعم منتخب اليد في نهائي البطولة الأفريقية

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، لحضور الدور نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لليد بين المنتخبين المصري والجزائري.

ويحرص رئيس مجلس الوزراء على حضور المباراة لتقديم الدعم والمساندة والتحفيز للاعبي المنتخب المصري من أجل التتويج باللقب التاسع في تاريخ مصر والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتشهد المباراة حضور كلًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وبعض المسؤولين الرياضيين.

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بعد الفوز على نظيره تونس بنتيجة “30-25“ في نصف النهائي، بينما تأهل الجزائر عقب الفوز على الرأس الأخضر بنتيجة “32-26“.

وضمن كلًا من منتخبات: “مصر، تونس، الجزائر، الرأس الأخضر، وغينيا“ التأهل إلى بطولة العالم 2025 والتي ستقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك.