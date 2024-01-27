منتخب سيدات الطائرة يهزم كينيا ويتأهل للدورة الأفريقية بأكرا

حقق منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة المركز الأول بعد الفوز على نظيره الكيني بنتيجة 3-1 في المباراة الثانية ببطولة تصفيات المنطقة الخامسة المقامة خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.

ونجح منتخب السيدات في الفوز باللقاء الثاني الفاصل وحصد ذهبية البطولة عن جدارة واستحقاق وضمن التأهل للدورة الأفريقية بأكرا.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي:

25-22

22-25

25-19

25-20

وكان قد فاز منتخب السيدات بالأمس على منتخب كينيا بنتيجة 3-1 في المباراة الأولى ليتوج بذلك بلقب البطولة ويؤكد تأهله لدورة الألعاب الأفريقية.

ومن جانبه هنأ المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة لاعبات المنتخب وأكد على ضرورة مواصلة هذا الأداء فيما هو قادم.

وتضم قائمة منتخب السيدات كلًا من:

دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر.