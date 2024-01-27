معرض الكتاب.. تعرف على حصيلة مبيعات قصور الثقافة خلال يومين

حققت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مبيعات مرتفعة، بلغت مبيعاتها في اليومين الماضيين أكثر من 20 ألف نُسخة كتاب من مختلف العناوين، حسب بيان عن الهيئة العامة لقصور الثقافة منذ قليل

اشتمل الجناح على مجموعة متميزة من الإصدارات لعدد من المجالات الأدبية والثقافية، منها، الإصدارات الجديدة التي طرحتها الهيئة استمرارًا للاحتفاء بمرور خمسين عامًا على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين، حيث تقدم 36 عملًا آخر للعميد هذا العام بخلاف 20 عملًا أصدرتهم العام الماضي، بالإضافة إلى 5 أعمال ودراسات عنه، إلى جانب موسوعة "المستشرقون" لنجيب العقيقي في ثلاثة أجزاء، "أصل الأنواع" لداروين، "ما بعد الأيام" للدكتور محمد حسن الزيات، "تاريخ سيناء" لنعوم شقير، "تاريخ النهب الاستعماري لمصر" لجون مارلو، وغيرها من العناوين الصادرة حديثًا بالسلسلة، وأقبل الجمهور على رواية "مائة عام من العزلة" لجابرييل جارسيا ماركيز، والصادرة ضمن سلسلة "آفاق عالمية"، وشهد الجناح إقبالًا على إصدارات سلسلة "حكاية مصر"، وسلاسل الهيئة الشهيرة ومنها "الذخائر"، وذاكرة الكتابة"، "الدراسات الشعبية" وغيرها.

