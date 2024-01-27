أمم أفريقيا 2023.. لاعب الكونغو الديمقراطية: مصطفى محمد مهاجم متكامل

أكد صامويل موتوسامي، لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية، أنه لا يتمنى التوفيق لمهاجم منتخب مصر، مصطفى محمد، خلال المباراة التي تجمع بينهما غدًا الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتحدث موتوسامي عن مواجهة مصر والكونغو الديمقراطية، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، الذي أقيم اليوم السبت، قائلا: «نحن نركز تمامًا على المباراة، ونعرف أننا سنلعب ضد فريق حقق اللقب عدة مرات».

وأضاف موتوسامي: «نحن ندرك إننا لم نفز على مصر منذ فترة طويلة، ولكن لن ننظر إلى الماضي وسننظر فقط إلى المباراة المقبلة، وهذا كل ما يهمنا وما سيحدث على أرض الملعب هو ما سيحسم كل شيء».

وتابع: «ليس لدينا أي خوف أو رضا عن غياب حارس مرمى مصر، لأن تسجيل الأهداف أمر صعب في كل الأحوال، وفي النهاية الحارس الثاني جيد وله مميزاته بكل تأكيد».

وواصل: «سنحاول فرض أسلوبنا ضد المنافس، ونسعى لتنفيذ خطة لعبنا بغض النظر عن غيابات مصر».

صامويل موتوسامي

وأردف موتوسامي: «أعرف مصطفى محمد جيدا لأنني لعبت معه، وهو يتدرب بشكل جاد ويتميز بكل ما يجب أن يتصف به المهاجم، يسجل بيمينه ويساره ويمتلك القوة المناسبة، بكل تأكيد لا أتمنى له التوفيق غدًا وسأعطي النصائح للمدافعين ليتعاملوا معه بشكل جيد».

وأتم لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية: «متحمسون جدًا لمشاركتنا في دور الـ16، وكل ما نركز عليه هو أن نلعب تلك المباراة بكل عزم وقوة لنعبر للدور الثاني، ويجب أن نخرج أفضل أداء لنا».

ويزامل موتوسامي، مصطفى محمد في فريق نانت الفرنسي، ويلعب في مركز خط الوسط، ويبلغ من العمر 27 عامًا.

وشارك موتوسامي مع الكونغو الديمقراطية في 3 مباريات ببطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

ولكن مصطفى محمد، خاض الثلاث مباريات مع المنتخب الوطني، وسجل خلالها 3 أهداف، أسهم بها في تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 بكان 2023.

تأهل المنتخب الوطني إلى دور الستة عشر من كأس أمم أفريقيا 2023، بعدما احتل مركز وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، كما بلغ منتخب الكونغو الديمقراطية هذا الدور في مركز الوصيف بالمجموعة السادسة بنفس عدد النقاط.

ويواجه منتخب مصر، غدًا الأحد، الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2023، على ملعب لاورينت بوكو بمدينة سان بيدرو.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.