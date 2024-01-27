«المزمار الصعيدي».. حفلة شعبية تراثية تنال إعجاب وتفاعل زوار معرض الكتاب (صور)

شهدت حفلة التنورة والغناء الشعبي، ثالث أيام معرض الكتاب، إقبالا كبيرًا من قبل الجمهور والتي تم العزف خلالها على الربابة.

ورصدت عدسة «البوابة نيوز»؛ تفاعل واسع من قبل الجمهور لـ عروض الغناء الشعبي والتنورة والمدح والتي أقيمت في ساحة معرض القاهرة للكتاب 2024.

واستمر إقبال المئات من المواطنين منذ الصباح الكبار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ فيما شمل الحضور العديد من الجنسيات المختلفة والأطفال والكبار والسيدات والشباب في ثالث أيام معرض الكتاب 2024.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الزوار من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساءً يوميًا، ما عدا الخميس والجمعة الذي يمتد إلى التاسعة مساء. و يستمر معرض الكتاب 2024 حتى 6 فبراير، ويقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

حلفة وعروض التنورة التراثية في معرض الكتاب

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