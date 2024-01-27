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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نواب ونائبات قادمات: إسرائيل تخشى من قرارات محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
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قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن قرارات محكمة العدل الدولية يمثل مجموعة من القرارات التي تطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالعمل على تنفيذها، وهناك فارق بين التدابير الاحترازية وقرارات الإدانة.

وأضافت أن التدابير الاحترازية هي عملية أولية لوقف الجريمة وما يحدث على الأرض وما يرتكب من جرائم من جانب دولة الاحتلال.

وتابعت أن إسرائيل أدارت ظهرها إلى أكثر من 86 قرارا لمجلس الأمن وأكثر من 765 قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها تخشى من شيء فيما يتعلق بقرارات محكمة العدل الدولية هو أن المحكمة قبلت النظر في إجراءات الدعوى مستقبلا فيما يتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية.

السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية دولة الاحتلال الإسرائيلي حكمة العدل الدولية مؤسسة نواب ونائبات قادمات للجمعية العامة للأمم المتحدة ناهد شاكر