وزيرا الشباب والموارد المائية والري يشهدان حفل تخرج الطلبة الأوائل بالجامعة البريطانية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية بمصر، حفل تخرج الطلبة الأوائل بالجامعة البريطانية بمصر، وكذلك توزيع الجوائز على الطلبة الفائزون في جائزة محمد فريد خميس.

حضر الحفل الدكتور مجدي يعقوب، الدكتور ديفيد فينيكس، رئيس جامعة ساوس تيك بلندن، الدكتورة فريدة خميس، رئيس مجلس الأمناء بالجامعة البريطانية، الدكتور عمرو موسى، الدكتور مصطفي الفقي، الدكتور حسام بدراوي، ولفيف من الأساتذة وعمداء الجامعة البريطانية.

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة لجميع الطلبة الخريجين متمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم العملية القادمة، كما توجه بالشكر للدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، ومجلس الادارة بالجامعة، على كل الجهود المبذولة من أجل مساعدة الطلاب في مسيرتهم العلمية بإلإضافة إلى جهوده المستمرة لدمج الحياة العلمية مع العملية والتي تهدف الى خدمة المجتمع والعمل على توفير بدائل او حلول للمشكلات التي قد تواجه المجتمع والبدء في القضاء عليها.

كما قام وزير الشباب والرياضة، والدكتورة فريدة خميس، رئيس مجلس الأمناء بالجامعة البريطانية، بتكريم الطلبة المتفوقين والحاصلين على جوائز في أبحاثهم العلمية، وهم: "كريم طارق السيد جودة، جمانة أحمد مجاهد، فريدة هاني إبراهيم".