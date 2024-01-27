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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بطولة أفريقيا لليد.. الطيار ومازن ورمضان خارج قائمة مصر في النهائي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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خرج كل من مازن رضا  و خالد وليد  ومحمد عصام الطيار ومحسن رمضان، من قائمة منتخب مصر لكرة اليد  التي تواجه الجزائر بعد قليل فى نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس ٢٠٢٤.

ويتسلح منتخب مصر بباقي قائمة الفراعنة من أجل الفوز باللقب التاسع في تاريخه والثالث على التوالي.

وجاء مشوار منتخب مصر في النسخة الحالية كالتالي: 
في دور المجموعات
الفوز علي غينيا بنتيجه ١٥/٣٣
الفوز علي الكونغو برازافيل بنتيجه ١٩/٣٤
الفوز علي الكاميرون بنتيجه ١٦/٣٥
الدور ربع النهائي 
الفوز علي انجولا بنتيجه ٢٥/٣٧
نصف النهائي 
الفوز على تونس بنتيجه ٢٥/٣٠.

مازن رضا محمد عصام الطيار محسن رمضان