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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إحالة 9 أطباء وفنيين وعاملين إلى التحقيق في دمياط

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة
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شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط  باستمرار المرور على المستشفيات على مدار الساعة ومتابعة الانضباط الإدارى وانتظام العمل بالمستشفيات و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين طوال ايام الاسبوع و خلال العطلات الرسمية.

وقال الخليل شريف مدير ادارة المتابعة أنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور  مساء امس على عدد من  المستشفيات و المراكز الطبية بالمحافظة شمل المرور كلا من مستشفى الزرقا المركزي مستشفى الروضه المركزي ومستشفى ميت ابوغالب المركزي ومستشفى كفر البطيخ المركزي ومستشفى الروضه المركزي والمركز الطبى العام بدمياط الجديدة و مركز مبارك الطبى بدمياط الجديدة .

وجرى متابعة الانضباط الاداري و تواجد كافة الاطقم الطبية على رأس العمل  و حصر العاملين الغير متواجدين باماكن عملهم بالاضافة الي ذلك تم التأكد من توافر  المستلزمات الطبية والادويه والأكسجين و أدوات السلامة و الصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافه وتقديم الخدمه للمرضي .

وتضمن تقرير الانضباط الادارى تحويل 9 من العاملين بالمستشفيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل فى الفترة المسائية وتم رفعه للسيد وكيل الوزارة للاطلاع و تحويل المخالفين للتحقيق.

 

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