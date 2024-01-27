إحالة 9 أطباء وفنيين وعاملين إلى التحقيق في دمياط

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط باستمرار المرور على المستشفيات على مدار الساعة ومتابعة الانضباط الإدارى وانتظام العمل بالمستشفيات و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين طوال ايام الاسبوع و خلال العطلات الرسمية.

وقال الخليل شريف مدير ادارة المتابعة أنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور مساء امس على عدد من المستشفيات و المراكز الطبية بالمحافظة شمل المرور كلا من مستشفى الزرقا المركزي مستشفى الروضه المركزي ومستشفى ميت ابوغالب المركزي ومستشفى كفر البطيخ المركزي ومستشفى الروضه المركزي والمركز الطبى العام بدمياط الجديدة و مركز مبارك الطبى بدمياط الجديدة .

وجرى متابعة الانضباط الاداري و تواجد كافة الاطقم الطبية على رأس العمل و حصر العاملين الغير متواجدين باماكن عملهم بالاضافة الي ذلك تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والادويه والأكسجين و أدوات السلامة و الصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافه وتقديم الخدمه للمرضي .

وتضمن تقرير الانضباط الادارى تحويل 9 من العاملين بالمستشفيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل فى الفترة المسائية وتم رفعه للسيد وكيل الوزارة للاطلاع و تحويل المخالفين للتحقيق.