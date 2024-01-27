البحرية الهندية تنقذ طاقم سفينة تجارية تعرضت لقصف صاروخي في خليج عدن

أفادت البحرية الهندية أنها نجحت في إنقاذ طاقم سفينة تجارية تعرضت لقصف صاروخي في خليج عدن، اليوم السبت.

وأوضحت البحرية الهندية، في بيان، أن مدمرة مزودة بصواريخ موجهة تابعة لها تلقت نداء استغاثة من سفينة تعرف بـ"مارلين لواندا"، وتحمل على متنها طاقم مكون من 22 هنديا بنجلاديشيًا، حيث أبلغت عن تعرضها لقصف صاروخي واشتعال الحريق بها.

وأضاف البيان أن المدمرة الهندية تحركت على الفور إلى مكان السفينة التجارية، وقامت بتقديم يد العون في مكافحة الحريق، والذي تم السيطرة عليه بعد عدة ساعات.

وأشار البيان إلى أن جميع أفراد الطاقم كانوا بصحة جيدة ولم يتعرضوا لأي إصابات.

ويأتي القصف الصاروخي على السفينة التجارية وسط قلق متزايد إزاء تكثيف المسلحين الحوثيين للهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما دفع رئيس أركان البحرية الهندية آر. هاري كومار إلى إصدار تعليمات بالتعامل بحزم مع مثل تلك الأحداث البحرية.

وأكد كومار أن البحرية الهندية ستظل صامدة وملتزمة بحماية السفن التجارية وضمان سلامة الأرواح في البحر.