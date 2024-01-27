بطولة أفريقيا لكرة اليد.. الجماهير تزين استاد القاهرة قبل النهائي

توافدت الجماهير على صالة استاد القاهرة الدولي لمؤازرة منتخب مصر لكرة اليد في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد التي تستضيفه مصر أمام الجزائر مساء اليوم.

وزينت الجماهير جانبات صالة استاد القاهرة في مظهر حضاري يثبت للجميع نجاح مصر فس تنظيم البطولة.

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز والتتويج باللقب التاسع في تاريخه والثالث على التوالي، على ملعب التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس ٢٠٢٤.

وجاء مشوار منتخب مصر في النسخة الحالة كالتالي:

في دور المجموعات

الفوز علي غينيا بنتيجه ١٥/٣٣

الفوز علي الكونغو برازافيل بنتيجه ١٩/٣٤

الفوز علي الكاميرون بنتيجه ١٦/٣٥

الدور ربع النهائي

الفوز علي انجولا بنتيجه ٢٥/٣٧

نصف النهائي

الفوز علي تونس بنتيجه ٢٥/٣٠

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