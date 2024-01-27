الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا الصغرى بالقاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس يوم غد الأحد مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، بينما يكون ليلا وفي الصباح الباكر شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.



وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 18 12

العاصمة الادارية 18 11

6 اكتوبر 19 11

بنهــــا 18 12

دمنهور 17 11

وادى النطرون 17 12

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 17 12

الزقازيق 17 11

شبين الكوم 17 12

طنطا 17 11

دمياط 18 12

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 18 10

رفح 17 09

رأس سدر 19 10

نخل 16 04

كاترين 11 01

الطور 19 13

طابا 16 12

شرم الشيخ 21 15

الاسكندرية 18 11

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 18 10

السلوم 17 11

سيوة 18 09

رأس غارب 20 12

الغردقة 21 13

سفاجا 21 13

مرسى علم 22 14

شلاتين 24 15

حلايب 22 16

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 19 08

بني سويف 19 07

المنيا 19 07

أسيوط 19 06

سوهاج 20 08

قنا 20 09

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

الوادى الجديد 20 07

أبوسمبل 22 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 28 16

المدينة 25 14

الرياض 24 11

المنامة 23 19

أبوظبى 26 18

الدوحة 25 17

الكويت 20 08

دمشق 10 03

بيروت 15 11

عمان 09 05

القدس 10 06

غزة 16 12

بغداد 17 05

مسقط 27 21

صنعاء 25 08

الخرطوم 28 14

طرابلس 18 07

تونس 19 10

الجزائر 19 08

الرباط 23 07

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 05 05-

إسطنبول 06 03

إسلام آباد 18 10

نيودلهى 19 11

جاكرتا 31 26

بكين 06 06-

كوالالمبور 33 23

طوكيو 10 02

أثينا 10 04

روما 16 02

باريس 11 05

مدريد 17 06

برلين 07 00

لندن 11 08

مونتريال 02 06-

موسكو 04- 09-

نيويورك 05 01

واشنطن 08 02

نواكشوط 32 15

أديس أبابا 26 12