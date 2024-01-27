بطولة أفريقيا لليد.. التاريخ ينصف مصر قبل مواجهة الجزائر في النهائي

تنطلق، بعد قليل، مباراة منتخب مصر لكرة اليد و نظيره الجزائري في نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بالقاهرة على صالة استاد القاهرة الدولي.

التقى المنتخبان من قبل 15 مرة وكانت الغلبة لمنتخب مصر.

مشوار المنتخبين

وكانت المواجهة الأولى في نسخة ١٩٨٣ و استطع المنتخب الجزائري نحقيق الفوز في دوري المجموعات بنتيجه ٢٢/٢٥

قبل أن يلتقي المنتخبان من جديد في نهائي نسخة ١٩٨٧ وتوج الأخضر بالبطولة بعد الفوز على الفراعنة بنتيجة ١٦/٢٢

وكانت المواجهة الثالثة في نهائي بطولة أفريقيا في عام ١٩٨٩ وحققت الجزائر الفوز بنتيجه ١٧/١٨ ورفع كأس البطولة للمرة الثانية على التوالي على حساب المنتخب المصري

وتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز الأول على الجزائر في المواجهة الرابعة التى جمعت المنتخبين عام في دوري مجموعات البطولة بنتيجه ١٨/١٩ وعاد منتخب الجزائر للفوز مجددا في المواجة الخامسة عام ١٩٩٦ بدوري المجموعات بنتيجه ٢٣/٢٥ أما المواجهه السادسة فكانت ١٩٩٨ بدوري المجموعات وحققت منتخب مصر الفوز بنتيجه ٢٥/٢٦، قبل أن يحقق الفوز في المواجهه السابعة في نسخة ٢٠٠٠ بدوري المجموعات بنتيجه ٢٠/٢٢

ونجح المنتخب المصري في الفوز بالمواجهة الثامنة عام ٢٠٠٤ في دور الثمانية حققت مصر الفوز بنتيجه ٢٤/٣١ وجاءت نتيجة المواجهه التاسعة التى أقيمت في ٢٠٠٦ لصالح مصر في مباريات الدور الثاني بنتيجه ٢١/٢٦، قبل أن تحسم مصر المواجهة العاشرة عام ٢٠٠٨ بدوري المجموعات بنتيجه ٢٣/٢٦ وفي المواجهة الحادية عشر في ٢٠١٠ فاز منتخب مصر الفوز بنتيجه ٢٤/٢٦

وشهد عام ٢٠١٢ المواجهة الثانية عشر فتعادل منتخب مصرمع الأخضر في دوري المجموعات بنتيجه ٣٤/٣٤ و قبل أن يعود الأخير بالفوز على مصر بالدور قبل النهائي بنتيجه ٢٥/٢٦

أما المواجهة الثالثة عشر فجاءت لصالح منتخب مصر بنتيجه ١٨/٢٢ في مباريات دوري المجموعات قبل أن يحسم منتخب مصر أيضا المواجهه الرابعة عشر في ٢٠٢٠ في الدور قبل النهائي بنتيجه ٢٧/٣٠، وجاءت المواجهة الخامسة عشر في النسخة الماضية للبطولة وفاز فراعنة اليد على الأخضر في دور الثمانية بنتيجه ١٩/٣٤.

مشوار مصر في البطولة

وجاء مشوار منتخب مصر في النسخة الحالة كالتالي:

في دور المجموعات

الفوز علي غينيا بنتيجه ١٥/٣٣

الفوز علي الكونغو برازافيل بنتيجه ١٩/٣٤

الفوز علي الكاميرون بنتيجه ١٦/٣٥

الدور ربع النهائي

الفوز علي انجولا بنتيجه ٢٥/٣٧

نصف النهائي

الفوز علي تونس بنتيجه ٢٥/٣٠