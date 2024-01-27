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السبت 27 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثمان شاب توفي صعقًا بالكهرباء في محول بالجيزة

محول كهرباء _ صورة
محول كهرباء _ صورة ارشيفية
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صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن جثمان شاب لقي مصرعه صعقا بالكهرباء داخل محول كهرباء حاول سرقة محتوياته بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

بداية الواقعة.. بتلقي المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل محول كهرباء بمنطقة زراعية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وبعمل التحريات تبين أنه أثناء محاولة المتوفي سرقة محتويات المحول لقي مصرعه صعقا بالكهرباء، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

دفن جثمان شاب توفي صعق ا بالكهرباء محول بالجيزة