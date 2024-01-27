الدوري الألماني.. هاري كين على رأس تشكيل بايرن ميونخ أمام أوجسبورج

يسعى بايرن ميونخ، وصيف الدوري الألماني، إلى استعادة الصدارة من باير ليفركوزن، عندما يواجه أوجسبورج العاشر، اليوم السبت، على ملعب إمبولس أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة.

ويقود الإنجليزي هاري كين هجوم الفريق، فيما يغيب عن المباراة كل من ماتياس دي ليخت وجوشوا كيميش، بينما يعود ليون جوريتسكا لقيادة خط الوسط.

ويبدأ بايرن ميونخ المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: رافائيل جوريرو، إيريك داير، ألفونسو ديفيز

وسط الملعب: أليكسندر بافلوفيتش، ليون جوريتسكا، ليروي ساني، جمال موسيالا، كينجسيلي كومان

خط الهجوم: هاري كين

يتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 48 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ، ويطمح المدرب توماس توخيل إلى تحقيق الفوز أمام أوجسبورج، والضغط على ليفركوزن في صراع الصدارة.

يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 44 نقطة، بينما يحتل أوجسبورج المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

