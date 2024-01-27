انقلاب سيارة ميكروباص بترعة طريق الزقازيق الزراعي

أصيب ١٤ شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة طريق الزقازيق الزراعى نطاق مركز ومدينة التل الكبير.

وكانت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تلقت إخطاراً ، يفيد بتصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ميكروباص مما أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص بالترعة بطريق الزقازيق الزراعى أمام كوبرى المشاة نطاق مركز ومدينة التل الكبير.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف الى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبالعرض على اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين الطريق وسرعة إسعاف المصابين ،وبتنسيق من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

ومن جانبه امر اللواء هنري إبراهيم رييس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة بتكليف طوارئ مركز ومدينة التل الكبير بسرعة التوجه لمكان الحادث وإزالة آثاره، أصيب فى الحادث ١٤ مصابا بإصابات خفيفة تم نقل ١٣ منهم إلى المستشفى ورفض الأخير الخدمة الطبية.

كما تم التنسيق مع إدارة مرور التل الكبير وتم رفع السيارة من الترعة كما تم فتح الطريق مرة آخر وعودة الحركة المرورية .

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.