مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث تصادم في البحيرة

شهدت قرية البستان التابعة لمركز الدلنجات في محافظة البحيرة، حادث مروع بين سيارة نقل وتوك توك.

وأسفرالحادث عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح وكسور في مختلف أنحاء أجسادهم. الحادث وقع بين سيارة نقل وتوكتوك، مما تسبب في حالة من الدمار والإصابات البالغة، تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستشفى الدلنجات العام.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث، وعلي الفور هرعت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث على الفور.

وبعد التحقيقات الأولية، تبين أن الحادث نتج عن تصادم قوي بين سيارة نقل وتوكتوك، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة ليتم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

نشير إلى أنه تم تحديد هويات الضحايا، حيث توفي محمد عبد الفتاح فرج، البالغ من العمر 14 عامًا ومقيم في عزبة ادريس الأزرق بقرية البستان، وعبدة عبدالجواد عبدالسلام، البالغة من العمر 30 عامًا ومقيمة في نفس العزبة.

وأما الجرحى فيصل سعيد، البالغ من العمر 14 عامًا ومقيم في عزبة ادريس الأزرق، وأحمد جابر عاطف، البالغ من العمر 13 عامًا ومقيم في نفس العزبة، فقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم إبلاغ النيابة العامة بالحادثة، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد ظروف الحادث وملابساته. سيتم استكمال الإجراءات القانونية والترتيبات اللازمة لدفن الضحايا بأسرع وقت ممكن.