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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

توقعات الجماهير لمباراة مصر والكونغو في أمم أفريقيا.. فيديو

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية
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باقتراب موعد المباراة الحاسمة بين منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية، تتزايد التوقعات والتحليلات من قبل جماهير الفريقين. وفي هذا السياق، تبرز توقعات محبي كرة القدم وعشاق المنتخب المصري، الذين يأملون في تحقيق النجاح والتأهل للمرحلة القادمة من البطولة.

تحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة للمنتخب المصري، الذي يسعى للفوز  لتحقيق التأهل المباشر للدور القادم،و يتفائل العديد من المشجعين بفوز منتخب مصر بهدفين دون رد. يرى البعض أن هذه النتيجة ستكون مناسبة لأداء المنتخب وقدرات لاعبيه.

منتخب مصر الكونغو الديمقراطية كأس الأمم الإفريقية