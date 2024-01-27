الإثنين.. انقطاع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لتحويل مسار خط المياه قطر 800مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق.

الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (جامعة الأزهر – مساكن امتداد رمسيس "1 ، 2" –مساكن المهمات – مساكن ايديال والجبل الأخضر بطريق الاوتوستراد– منطقة استاد القاهرة – ارض المعارض – قاعة المؤتمرات – نادى الزهور) وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق.

وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق 29-1-2024 وحتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء الموافق 30-1-2024 ولمدة 8 ساعات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125