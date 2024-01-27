سلمى أبو ضيف تكشف عن شخصيتها بفيلم "أنف وثلاث عيون"

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف عن شخصيتها ضمن أحداث فيلم «أنف وثلاث عيون»، والذي سيتم طرحه يوم 31 يناير الجاري، بجميع دور العرض السينمائية، للمخرج أمير رمسيس.

وأشارت سلمى أبو ضيف، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنها تجسّد شخصية رحاب - الشهيرة بـ رُبا، وهي فتاة محبة للحياة ذات شعر قصير مع ملابس مناسبة للشخصية.

وأضافت سلمى أبو ضيف قائلة: «حسيت إنها ماشية بخفة وخفيفة على قلوب الناس، وفي شبه من شخصيتي إحنا الاتنين مندفعين رُبا مبتقولش مشاعرها، في حاجات متقاربة»، لافتة إلى أنها لم تشاهد الفيلم ولم تقرأ الرواية

وأوضحت أن معرفتها بالرواية من خلال الاسكريبت الذي كتبه السيناريست وائل حمدي، قائلة: «ممكن لما اتفرج يحدث تعلق بالشخصية، واتأثر بيها على الرغم من اختلاف الشخصية في الاسكريبت.. وطبعًا مفيش حد زي أستاذة ميرفت أمين».

وعلى الجانب الآخر تستعد الفنانة سلمى أبو ضيف لتصوير مشاهدها في مسلسل «دومينو» بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنان إياد نصار، وإخراج محمد بركات.



