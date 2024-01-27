خطة الحكومة للحد من التعديات على خطوط مياه الشرب بشمال سيناء

تابع اللواء مهندس خالد مصطفي عزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء جهود الشركة في مكافحة التعديات علي مياه الشرب بمنطقة التلول بنطاق مدينة بئر العبد بشمال سيناء وذلك ففى إطار خطة الدولة للحد من التعدي علي مقدرات المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه و الحفاظ علي كميات المياه المنتجة .

وقد وجه بتكثيف حملات لجنه التعديات بقطاعى شمال وجنوب سيناء بقيادة اللواء محمد خالد للحد من التعديات علي خطوط المياه و تقليل نسبة الفاقد و احكام السيطرة علي كميات المياه المنتجة بهدف وصولها إلى نهايات الخطوط الناقلة لتحقيق الاستفادة القصوى من كميات المياه المنتجة يومياً لخلق حالة من الرضا لدي المواطن عن الخدمات المقدمة من الشركه .

وقد قامت اللجنة بتركيب بطاريات للعدادات المخالفه وتنسيق اوضاعها و تسهيل تركيب عدادات جديده لراغبى التوصيل وتقنيق اوضاعهم ، ايضا استبدال العدادات المعطلة بعدادات جديده مسبق الدفع .

وتعتمد الخطة على تكثيف حملات التفتيش ورصد التعديات المحتملة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حيث يتعاون أعضاء اللجنة مع الجهات المعنية في كل منطقة لتنسيق الجهود وتعزيز الرقابة على استخدام المياه.

وفي ختام مروره تم الاجتماع بمشايخ واهالي قريه التلول لسماع الشكاوي وبحث طرق الحفاظ علي المياه وتيسير وصول المياه لجميع المواطنين .

كما قام العضو المنتدب ببزياره تفقديه لمدينه طور سيناء لتأمين امدادات المدينه من مياه الشرب و متابعه حسن سير وانتظام العمل و الاطمئنان علي استعداد وجاهزيه المدينه لموسم الشتاء وقد زار خلال الجوله عدد من المحطات تضمنت محطه تحليه مياه البحر طاقه تصميميه ٣٠٠٠٠م٣ للوقوف علي احتياجاتها تمهيدا لتطبيق منظومة TMS .

كما تفقد مناطق الجبيل الجديده والفيروز الجديده ومحطة الصرف الصحي الرئيسيه رقم (١٢) التي تعرضت للغرقمط مؤخرا بسبب كسر في خط الطرد الرئيسي للمحطه .

وفي ختام زيارته تفقد منطقة آبار سهل القاعه للوقوف علي انتظام وحسن سير العمل ومعرفة احتياجات المنطقه .