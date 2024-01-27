فيتوريا: نعمل على حل أزمة الدفاع.. ومنتخب مصر سيظهر بشكل مغاير غدا

صرح البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن كل المباريات بالنسبة لنا مهمة وكل مباراة بالنسبة لنا نهائي.

وقال فيتوريا خلال وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر والكونغو الديموقراطية في دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023: "لدينا أزمة في الدفاع ولكن سنسعى إلى الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية الصعب.

وتابع: نسعى إلى حل أزمة الدفاع وسنشاهد فريقا صلبا أمام الكونغو الديمقراطية غدا.

وتشهد مباراة مصر والكونغو العديد من التغييرات في تشكيل الفراعنة خاصة بعد غياب محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وإمام عاشور.