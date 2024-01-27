الدفاع الروسية: تدمير منظومة "إس-300" أوكرانية وتصفية 525 عسكريا أوكرانيًا خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الدفاع الروسية، تدمير منظومة دفاع جوي أوكرانية من نوع "إس-300" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم السبت - أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لكتائب القوات المسلحة الروسية دمرت نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة "تشيركاسي".

وأضاف البيان:" دمرت قواتنا أيضا مستودعات للوقود والأسلحة الجوية في مدينة "كيروفوجراد" ومنطقة "دنيبروبيتروفسك" وقوات ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 102 منطقة".

وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن خسائر كييف بلغت قرابة 525 عسكريا أوكرانيًا خلال الساعات الـ24 الماضية على عدة محاور من الجبهة.