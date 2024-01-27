قرارات النيابة في واقعة خطف طفلين وطلب فدية من أهلهم بأكتوبر

فتحت النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في واقعة اختطاف طفلين «ولد وبنت» أثناء لهوهما أمام منزلها بمنطقة أكتوبر، ونفادًا لقرار النيابة العامة وعليه، فإن الشرطة نجحت في إلقاء القبض على المتهمين بمحافظة الغربية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن اعترف أحد المتهمين بقيامه بالاشتراك مع زوجته عرفيًا بخطف الطفلين من أمام منزلهما، والهروب بهما إلى شقة ملك شقيق زوجته بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية.

واعترف المتهم الأول وزوجته بأنه قاما بذلك على إثر وجود خلافات مالية بين المتهم وأهلية الأطفال، وأضافا بقيامه بالاتصال بأهلية الأطفال هاتفياً وطلب مبلغ مالى نظير إعادة الطفلين .

بداية الواقعة.. بتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (مالك محل طيور ، وبائعة متجولة، مقيمان بدائرة القسم) بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بذات المنطقة) بخطف كلاً من (نجل الأول - كريمة شقيقة الثانية) حال لهوهما أمام منزلهما ولاذ بالهرب ، وذلك على إثر وجود خلافات مالية بين المتهم والمُبلغان ، وأضافا بقيامه بالاتصال بهما هاتفياً وطلب مبلغ مالى نظير إعادة الطفلين.

وبالفحص تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بارتكابها بالاشتراك مع زوجته "عرفياً" واحتجازهم للطفلين بإحدى الشقق بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طنطا، بمنزل خاص بشقيق الثانية وبرفقتهما الطفلين المجنى عليهما، وقرر الأول باستدراجه الطفلين من أمام مسكنهما وخطفهما واحتجازهما بمكان ضبطهما لمساومة أهليتهما على النحو المشار إليه واتفاقه مع (الثانية وشقيقها) على ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.