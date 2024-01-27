"غازبروم الروسية" تصدر42.2 مليون متر مكعب غاز يوميا إلى أوروبا عبر أوكرانيا

قال ممثل شركة غازبروم الروسية، إن "إمدادات الشركة بالغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بلغت 42.2 مليون متر مكعب يوميا من خلال محطة سودجا لضخ الغاز في منطقة كورسك الروسية".

وأضاف ممثل الشركة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم السبت، "أن شركة غازبروم تزود أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بالكمية التي أكدها الجانب الأوكراني عبر محطة سودجا لضخ الغاز البالغة 42.2 مليون متر مكعب يوم 27 يناير؛ وتم رفض طلب إنشاء محطة ضخ الغاز سوخرانوفكا".

ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا وتم إيقاف الضخ عبر خط أنابيب نورد ستريم تماما.

وفي سياق آخر، سجلت شركة روسنفت النفطية الروسية، رقما قياسيا لإنتاج الغاز بـ 106 مليارات متر مكعب في نهاية عام 2023.

وقال النائب الأول لرئيس شركة روسنفت، سيرجي منجينسكي، إن "روسنفت هي أيضا أكبر منتج مستقل للغاز، وصلنا في 2023 لأعلى رقم قياسي تاريخي، حيث أنتجنا 106 مليارات متر مكعب من الغاز ووصلنا إلى حصة سوقية تبلغ 14%"