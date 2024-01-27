مروان عطية يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الكونغو بدلا من مرموش

يحضر مروان عطية نجم منتخب مصر، المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والكونغو بدلا من عمر مرموش الذى تعرض لنزلة برد.

ويعقد البرتغالي روي فيتوريا مؤتمرًا صحفيا، اليوم السبت، للحديث عن مواجهة الكونغو المقرر لها غدا، والتحديات التي تواجه الفراعنة في اللقاء، بعد بداية لا تلبي تطلعات الجماهير بالتعادل في جميع مواجهات المجموعات والتأهل للدور الثاني.

ويقام اليوم السبت المؤتمر الصحفي لمدربي مصر والكونغو، وفقا للبروتوكول الخاص بالبطولة، على أن يخوض منتخب مصر مرانه مساء اليوم، وفي حال التأهل سيعود الفراعنة من سان بيدروا إلى أبيدجان مرة أخرى ولكن في منطقة مغايرة للتي اقامت بها البعثة في مرحلة المجموعات.

خاض منتخب مصر 3 مباريات انتهت جمعيها بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2. وتأهل منتخب في المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وأحرز 6 أهداف وسكنت شباكه 6 أهداف آخرين.