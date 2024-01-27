طب سوهاج تشارك في الملتقي الأول لطلاب كليات الطب لجامعات الصعيد



تشارك كلية الطب البشري بجامعة سوهاج في الملتقى الأول لطلاب كليات الطب بجامعات الصعيد، والذي تنظمه جامعة الوادي الجديد، تحت شعار أطباء الجمهوريه الجديدة بمشاركة ٦ جامعات وهو، الوادي الجديد، الأقصر، سوهاج، بني سويف وجامعة الازهر بأسيوط، وجامعة ميريت.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة انه في إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدور الشباب والعمل على تمكينهم من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم لخدمة المجتمع، تحرص الجامعة علي مشاركة أبنائها الطلاب في كافة الملتقيات والانشطه الطلابية بما يسهم فى صقل شخصيتهم وخلق جيل شاب ناضج قيادى قادر على الإبداع والابتكار والنهوض ببلده.



وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الملتقي الجامعة تحرص علي تخريج جيل قادر علي المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ليكون نواة البناء بالجمهورية الجديدة، من خلال مشاركة طلابها بمختلف الانشطة الطلابية ودعمها من أجل تنمية قدراتهم، مضيفًا ان الملتقي يستمر حتي ٢٩ يناير الجاري تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.

وقال الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ان الفوج المشارك من طلاب الكلية غادر أرض الجامعة صباح الجمعه، وانطلقت فعاليات الملتقي اليوم في رحاب جامعة جنوب الوادي الجديد بمدينة الخارجة.

وأضاف الدكتور محمد نصر ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان الملتقي يتضمن عدد من الانشطة الطلابيه التثقيفية والرياضية والترفيهية حيث تتمثل أهمية تلك الملتقيات في توطيد أواصر الصداقة والمحبة والتعاون الثقافي والفني والإبداعي بين طلاب الكلية واقرانهم بجامعات صعيد مصر.

وأضافت إيمان الفولي مدير رعايه شباب الكلية ان الفوج المشارك في الملتقي ضم ١١ من طلاب الكلية، حيث يشارك ٧ طلاب في مباريات كرة القدم، وطالبين في مسابقات دوري المعلومات، وطالب في مسابقة الشطرنج، وطالبة بمسابقه شعر الفصحي كما تضمنت هيئة الاشراف الدكتور محمد محي الدين هابيل، والدكتور مصطفي عبد اللاه دسوقي.