"الكهرباء": توصيل التيار لمشروعات التنمية الزراعية لشمال أسوان وغرب كوم أمبو

اكدت وزارة الكهرباء، ان قطاع الكهرباء يقوم بتنفيذ برنامج شامل لتلبية متطلبات مشروعات التنمية الزراعية باحتياجاتها من الكهرباء سواء فى توشكى او العوينات او مستقبل مصر والدلتا الجديدة وسيناء، وان القطاع يسابق الزمن لتوصيل التيار لهذه المشروعات التنموية ضمن خطط الدولة الاستراتجية لتحقيق الامن الغذائى والتوسعات التنموية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزيرالكهرباء، استعداد القطاع التام للقيام بكافة متطلبات هذه المشروعات، مشيرا الى ان مساحة الاستصلاح فى منطقة العوينات قبل عام 2014 لم تكن تتعدى 11 قطعة تضاعفت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكان لقطاع الكهرباء دورا هاما فى هذا المشروع حيث تم توصيل التيار لمساحة 50 الف فدان بتكلفة بلغت 450 مليون جنية ولمساحة اخرى تبلغ 20 الف فدان بتكلفة 260 مليون جنية واخيرا مساحة 10 الاف فدان بتكلفة 165 مليون جنيه.

كما تم تركيب مغذيات جديدة لمطار شرق العوينات لتامين المغذيات القائمة، وتوفير 35 ميجاوات للشركات العاملة بالمنطقة، والعمل لزيادة قدرات التغذية الكهربائية لمطار الداخلة بحوالى 30 ميجاوات بتكلفة 200 مليون جنيه.

وبدا قطاع الكهرباء اعمال التغذية وتوصيل التيار لمشروع استصلاح وزراعة 850 الف فدان شمال اسوان وغرب كوم امبو فى اطار مشروعات الدولة للتوسع فى مشروعات الاستصلاح وزراعة الصحراء وذلك عقب تغطية مناطق العوينات وجبل الكامل بالشبكة الكهربائية وكهربة كافة الابار الارتوازية بالمنطقة

واوضحت المهندسة صباح مشالى رئيس شركه النقل، انه تم توقيع عقد مع شركة MAN الدولية للمقاولات لتنفيذ الخط الهوائى بنبان 1/ بنبان 3 جهد 22- ك.ف بطول 4،6 كم التابع لمنطقة كهرباء مصر العليا بتكلفة 105 مليون جنيه لتفريغ الطاقة الكهربائية المولدة من محطات طاقة شمسية بكوم أمبو بقدرة إجمالية تبلغ حوالى 700 م، وذلك إستمرارًا لجهود الدولة وخطة وزارة الكهرباء لتدعيم شبكة نقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية لتفريغ الطاقة الكهربائية المولدة من كل من محطة أكواباور بقدرة 200 م.

ومحطة النويس 500 م وات بكوم أمبو وتبلغ القيمة الاجمالية للخطين حوالى 105 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل الى حوالى 7 شهور.

قال المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية، إنه جارى الان العمل لتغذية 250 الف فدان كمرحلة اولى من مشروع استصلاح 850 الف فدان بمنطقة كوم امبو تنتهى خلال الشهر القادم من خلال ربطها بمحطة محولات بنبان وان العمل فى المرحلة الثانية قد بدا بالفعل وانه تم اقامة 3 لوحات توزيع جهد 70 ميجافولت وجارى العمل لاستكمال شبكة الجهد المتوسط .

وأشار الى ما تحقق من انجازات لتغذية منطقة توشكى والعوينات حيث تم الانتهاء من اطلاق التيار فى الخط الكهربائى العملاق بنبان / توشكى جهد 500 كيلوفولت وبطول 260 كيلومترا ومحطة محولات توشكى العملاقة جهد 500 كيلوفولت لتلبية متطلبات تنمية منطقة جنوب غرب مصر وتوفير متطلبات الاستثمار ومشروعات استصلاح الاراضى وان قطاع الكهرباء اقام 4 محطات محولات عملاقة لخدمة منطقة العوينات، الى جانب اقامة خطوط اضافية لشبكة الجهد العالى والفائق بين بنبان والعوينات.

واشار لارتفاع الى اعداد المحطات 220 المغذية للتوشكى ال 4 محطات، وجارى تنفيذ المحطة الخامسة، بالاضافة الى المحطة العملاقة جهد 500 كيلوفولت.. وهناك 4 محطات جهد 66 / 22 لتغذية روافع المياة 1و2 بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من المحطات الدائمة، وانة تم توفير الكهرباء لغالبية للابار الارتوازية المقرر كهربتها.