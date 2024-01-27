السجن 3 سنوات لمتهم بترويع موظف بنك وحيازة سلاح ناري

عاقبت محكمة جنايات القاهرة أحد الأشخاص بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بعد ثبوت اتهامه بحيازة وإحراز سلاح ناري، وترويعه لموظف بأحد البنوك في منطقة القطامية.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم في يوم 7/6/2022 بدائرة القطامية، قد أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن «محدث صوت مُعدل» وفق ما أوضحته التحقيقات.

وأسندت النيابة العامة تهمة إحراز عدد 8 طلقات، مما تستخدم على السلاح الصوت بدون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

وفي سياق آخر قضت محكمة جنح عين شمس بمعاقبة سائق نقل بالحبس عام في دهس طفل صدمه أثناء سيره على الطريق بالقاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من المستشفى بوصول جثة طفل في حادث سير على الطريق، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم مرتكب الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، وتبين أنه سائق نقل وأن السرعة الزائدة وراء ارتكاب الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.