انطلاق أعمال توسيع طرق وتركيب بلدورات بأبورديس.. صور

تابع اللواء مهندس سامح المتولي، رئيس مدينة أبورديس، اليوم السبت، بدء أعمال رصف وتوسيع الطرق وتركيب البلدورات الخاصة بالتجميل ضمن الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بأبورديس؛ يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لرؤساء مدن المحافظة بالإشراف والمتابعة للمشروعات القائمة بالمدن.

كان اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد صدق الثلاثاء الماضي علي عدد ( 13) قرارًا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة ابورديس " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة ابورديس، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ .

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك اجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة أبو رديس ( 199) حالة تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

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