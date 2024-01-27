"كان طالع من الجامع".. تفاصيل مقتل طالب على يد عاطل في شبرا الخيمة

كشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل طالب بكلية اللغات والترجمة، وإصابة زميله بإصابات بالغة، على يد عاطل في مشاجرة بمنطقة المنشية بشبرا الخيمة، أن السبب الرئيسي هو أن المتهم سخر من المجني عليه، حيث اندلعت بينهم مشاجرة، تعدى خلالها المتهم على المجني عليهم بالطعن بمطواة.

وأضافت التحريات، أنه أثناء خروج المجني عليه ويدعى "علي عادل" وزميله من صلاة الظهر، تصادف وجودهم بجوار مشاجرة، حيث حاول المجني عليه وزميله التدخل لفضها، فسخر المتهم من المجني عليه، حيث اندلعت بينهم مشاجرة طعنه خلالها المتهم ثلاث طعنات، كما تعدى على زميله بالضرب وإصابته.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول طالبين بهما إصابات متفرقة ووفاة أحدهما.

فانتقلت قوة أمنية وبسؤال المصاب قرر أنه حال سيرهما مترجلان بالمنطقة محل سكنهما حدثت مشادة كلامية بينهما وبين عاطل لقيامه بالسخرية منهما تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدي عليهما بسلاح أبيض "مطواة"، مما أدى لحدوث إصابتهما التي أودت بحياة الأول ولاذ بالهرب.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات والاستعلام عن حالة المصاب.